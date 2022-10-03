30 أكتوبر الجاري موعد حسم جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة البرازيلية

تشهد البرازيل في 30 أكتوبر الجاري، جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، بين رئيس البلاد المنتهية ولايته، اليميني جايير بولسونارو والأسبق، لولا دا سيلفا، لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.

وسيقرر الناخبون في جميع أنحاء البرازيل بين عودة حزب «العمال» الذي حكم البلاد لمدة 14 عامًا «حكومتي لولا دا سيلفا وديلما روسيف» وبين استمرارية حكومة بولسونارو.

وكما ستقرر الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ما إذا كان سيعود إلى السلطة دا سيلفا الذي قضى وقتا في السجن بتهم فساد أو بولسونارو اليميني الشعبوي، الذي هاجم نظام التصويت الإلكتروني وهدد بالطعن في هزيمته.

وتصدر دا سيلفا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، متقدما بأقل مما توقعته استطلاعات الرأي على بولسونارو.وأعلنت «المحكمة الانتخابية العليا» عن جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الأكثر تصويتًا، وهما لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وجايير بولسونارو.

أكثر من 156 مليون ناخب مؤهل للتصويت في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

ودعى أكثر من 156 مليون ناخب مؤهل لممارسة حقهم في التصويت بالجولة الأولى، من الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي تناتفس فيها 11 مرشحا، كما شهدت البرازيل، انتخاب 27 محافظًا و 583 نائبًا وثلث مجلس الشيوخ وكانت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، فتحت أبوابها في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي «01:00 ظهرا بتوقيت القاهرة»، فيما أغلق التصويت في الساعة 05:00 مساء «10:00 مساء بتوقيت القاهرة».

وجاءت جولة الإعادة بين دا سيلفا وبولسونارو، عقب فشلهما في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الكفيلة بالفوز برئاسة البلاد.

ومع فرز 98.44% من الأصوات، حصل المرشح وزعيم حزب «العمال»، لولا دا سيلفا، على 48.09%، «56009545 ناخب»، فيما حصل بولسونارو على 43.50%، أي «50661.914 ناخب» وفاز بولسونارو في 16 عاصمة ولاية، ولولا في 11 في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية.

سيمون تيبيت تحصل على 4.19% من أصوات الناخبين

وحل في المركز الثالث المرشحة سيمون تيبيت بنسبة 4.19% والوزير السابق سيرو جوميز في المرتبة الرابعة بنسبة 3.05%.

وفي وقت سابق، قال رئيس «المحكمة الانتخابية العليا»، ألكسندر دي مورايس، إن يوم الانتخابات كان شفافًا وآمنا، مشيرا إلى هناك إقبال كبير للناخبين على مراكز الاقتراع.

وكانت شركة «داتافولها» للاستطلاعات، قالت عشية الانتخابات، إن دا سيلفا سيحصل على 50 بالمئة من الأصوات مقابل 36% لبولسونارو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، قالت زعيمة السكان الأصليين البارزة، المرشحة لـ«الكونجرس» البرازيلي، سونيا جواجاجارا، في ساو باولو، إن الجميع قلقون من النتائج المبكرة، مشيرة إلى أن الولايات التي تقدم فيها الفرز هي الأكثر تأييدًا لبولسونارو. وأضافت سونيا جواجاجارا: «سنقوم بقلب النتيجة».