تفاصيل الحالة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية.. وخطة لمنع الكثافات

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة محكمة على الطرق والشوارع الرئيسية، لتسيير الحركة ومنع أي كثافات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم، حيث انتشرت الخدمات المرورية للقضاء على أي كثافات أو اختناقات مرورية، ورفع أعطال السيارات من الطرق لتسيير الحركة المرورية.

خدمات مرورية

وعزّزت الإدارة العامة المرور خدماتها في الميادين والشوارع والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع دخول وخروج الطلاب من مدارسهم خلال فترتي الصباح والمساء، كما دعمت المحاور والشوارع الرئيسية بلافتات للتنبيه بعدم الانتظار الخاطئ.

كوبري أكتوبر من المهندسين

أما عن حالة المرور على الطرق والشوارع الرئيسية صباح اليوم، فظهرت كثافات مرورية على الطريق الزراعي من بنها للقاهرة وكوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر.

أعلى كوبري قصر النيل

كما ظهرت كثافات متحركة أعلى كوبري قصر النيل، ومحور 26 يوليو وأمام مترو جامعة القاهرة وشارع السودان ومحور صفط اللبن ومنطقة وسط البلد وميدان التحرير، وشارع فيصل خاصة في الاتجاه القادم من منطقة الطوابق إلى كوبري فيصل.

كوبري 15 مايو

وظهرت كثافات متحركة على المحور من كوبري 15 مايو اتجاه الصحراوى والعكس، وطريق الأوتوستراد من زهراء المعادي للدائري والعكس، وكذلك من كوبري أكتوبر إلى النادي الأهلي، كما ظهرت كثافات متحركة أعلى المحور من الدائرى إلى ميدان لبنان وكوبري أكتوبر من التحرير، وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبري قصر النيل.