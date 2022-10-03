«رشوان» مهندس يؤهل الشباب لسوق العمل بالمجان.. «عايزين نفيد المجتمع»

من أجل مواكبة سوق العمل، استطاع شابا بعد تخرجه في كلية الهندسة، أن يساعد الشباب للحصول على وظيفة مناسبة وتدر له دخلا جيدا، عن طريق تأهيلهم وتطوير خبراتهم و مهاراتهم العلمية.

«بعد تخرجي في كلية هندسة جامعة القاهرة، فكرت أفيد الشباب خصوصا إن في ناس كتير بتتخرج وبتفضل قاعدة في البيت، لأنها مش فاهمة سوق العمل عايز إيه بالظبط، أو ناقصها بعض الخبرات والمهارات المهمة للشغل وعلشان كانت فكرة الكيان اللى أسسته من سنة ونصف» كلمات محمد رشوان مهندس مدني.

يعتمد تأهيل الشباب بحسب «رشوان» علي مجموعة من البرامج، كل منها يهدف لإكساب الشباب مهارات تساعده على مواجهة سوق العمل والتعامل معه: «كل برنامج يكون مركز على تخصص معين، وهو يتضمن مجموعة من الورش التدريبية التي تغطي تفاصيل هذا التخصص، إلى جانب التركيز على تنمية المهارات الشخصية».

التخصصات التي تركز عليها البرامج التدريبية

من أهم التخصصات التي تركز عليها البرامج التدريبية بحسب «رشوان» هى الجرافيك، المونتاج، التسويق، الدعاية، إدارة الموارد البشرية، وغيرها قائلا لـ«الوطن»: «في وقت قصير قدرنا ندرب عدد كبير من الشباب، ونعرفهم إزاي يفهموا أن في تخصصات جديدة ممكن يتعلموها ومش لازم يربطوا نفسهم بالشهادة اللي حصلوا عليها».

التأثير في جيل الشباب ومساعدته في إيجاد فرص عمل بسهولة من خلال التدريبات المقدمة جعل «رشوان» مع زملائه يهتمون بكافة التفاصيل التي تمكنهم من تحقيق هدفهم، أبرزها التركيز على اختيار مدرب كفء ومتخصص في مجاله:«بالنسبة لي 90% من نجاح التدريب وتحقيق التأثير المطلوب معتمد على مدرب عنده مهارة عالية في توصيل المحتوى وفاهم تخصصه بشكل دقيق، وبالتالي المتدربين يخرجوا فاهمين ويقدروا يطبقوا عالطول».

تدريبات مجانية وبأسعار رمزية

معظم التدريبات التي يقدمها «رشوان» للشباب إا بشكل مجاني تماما أو بأسعار رمزية أحيانا تبدأ من 100 جنيه، مؤكدا أن تلك الأسعار مناسبة لميزانية الأسر المصرية وخصوصا الشباب الذي مازال يبحث عن عمل: «إحنا كل اللي بندور عليه أننا نكون سبب في أن شخص يتعلم حاجة جديدة ويستفيد ويفيد، والأسعار آخر همنا، لأن خدمة المجتمع وتطويره هو رقم واحد بالنسبة لنا»