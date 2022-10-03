خبير: المتضرر الأكبر في أزمة المناخ لم يكن سببا بها.. والنساء الأكثر تضررا منها

قالت الدكتورة منال محمود خيري، أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان، وعضو اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية»، المقرر عقده بجامعة حلوان على مدار 3 أيام بداية من اليوم، إنّه من الضروري حسم قضية العدالة المناخية، كون المتضرر الأكبر في الأزمة لم يكن متسببا بها.

التنديد بآثار تغير المناخ

وأضافت «خيري»، في حوار ببرنامج «مصر جميلة»، المُذاع على شاشة القناة الثانية المصرية، أنّ هناك العديد من الحركات النسائية على مستوى العالم، ومنها بعض الحركات في السويد، خرجت لتندد بأن أكثر الفئات تضررًا من التغيرات المناخية من النساء، لافتة إلى أنّ المؤتمر المنعقد اليوم يتضمن هذا المحور المهم ضمن مناقشاته، حيث يناقش أساتذة من كليات الحقوق الاتفاقيات الدولية بهذا المجال.

الحفاظ على البيئة

وتابعت أنّه يوجد العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالصيد الجائر وعلاقته بالتلوث، و«الاقتصاد الأزرق» المعني بالقضاء على التلوث مياه البحار، ما تسبب في اختفاء الشعب المرجانية، فضلا عن خلل في التنوع البيولوجي، وأنماط غير مواتية من الهجرة.

وأشارت إلى أنّ هناك العديد من الاتفاقيات، لكنها ليس ملزمة بالتنفيذ، موضحة أنّ COP27 سيسلط الضوء على مثل هذه القضايا للوصول إلى عقوبات رادعة للجهات التي تتسبب في زيادة التأثيرات السلبية على البيئة، أو ترتكب أعمالا مناهضة للتحول الأخضر.