11 كتابا في الدورة الـ38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة عن 11 كتابا عن مكرمين الدورة الـ38، والتي تبدأ فعالياتها الأربعاء المقبل 5 أكتوبر، وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم النجم محمود حميدة.

كتب الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية

وهذه الكتب هي: كتاب «مذكرات إسماعيل ياسين»، للكاتب منير محمد إبراهيم، و«سعيد الشيخ.. فنان بدرجة أستاذ»، إعداد غادة جبارة، و«إمام عمر.. مذيع الزمن الجميل»، إعداد الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين، و«محمود حميدة.. نجم الفن السابع» لعاطف بشاي، و«دنيا بنت سمير ودلال»، للناقد طارق الشناوي، و«سعيد حامد.. رائد سينما الشباب»، للكاتب الصحفي عرفة محمود، و«سمير صبري.. حكاية حب» للكاتبة الصحفية هبة شوقي، و«فطين عبد الوهاب.. ساحر الكوميديا»، للأستاذ الدكتور وليد سيف، و«أحسن 100 فيلم كوميدي مصري» إعداد وتحرير الناقد أحمد شوقي، بمشاركة 20 ناقدا وكاتبا، و«أثر الفراشة.. أبية فريد الزغبي أول مديرة تصوير سينمائي» لعزة إبراهيم، و«علي إسماعيل.. غرام في السينما" للدكتورة رانيا يحيى.

ومن المقرر أن يعقد الناقد السينمائي، الأمير أباظة، رئيس المهرجان، مؤتمرًا صحفيًا بفندق شيراتون المنتزه، في تمام الخامسة مساء اليوم بمحافظة الإسكندرية.

مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وعدد الأفلام والدول المشاركة، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال فعاليات المهرجان، وأهم الإصدارات وأعضاء لجان التحكيم.

وقررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي اختيار دولة تونس ضيف شرف الدورة الثامنة والثلاثين، التي تحمل اسم النجم محمود حميدة، احتفالًا بعام الثقافة المصرية التونسية 2021-2022.

تكريم الفنانة دنيا سمير غانم

وسبق وأن أعلنت إدارة المهرجان، عن تكريم الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات دورة هذا العام، كما سيتم تكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو، في حفل الافتتاح الذي يقام في الثامنة مساء الأربعاء، الموافق 5 أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وعدد من نجوم السينما المصرية والعربية والأوروبية.

الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية

كما أعلنت إدارة المهرجان مؤخراً، عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، ويتنافس فيها نحو 14 فيلما من أكثر من 14 دولة، وهم «حكاية في دمشق» من سوريا، ومن لبنان فيلم «بيروت هولدم»، ومن اليونان فيلمي «لوجر» و«طنين العالم»، وفيلم «I Cassamortari» من إيطاليا، و«عصيان» من تونس، وفيلم «عامود رئيسي»، وهو إنتاج فرنسي سويسري إيطالي مشترك، وفيلم «الكوكب» من إنتاج أمريكي إسباني مشترك، وفيلم «سافا» إنتاج كرواتي صربي بوسني مشترك، ومن الجزائر فيلم «سولا»، ومن كرواتيا فيلم «المحادثة»، ومن المغرب فيلم «السلعة»، وفيلم «المسافات بيننا» من سلوفينيا، وفيلم «القلعة البيضاء» من البوسنة والهرسك وكندا.