14 لجنة برلمانية بالشيوخ تستعد لإجراء الانتخابات الأربعاء المقبل

تبدأ أولى جلسات دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في 4 أكتوبر 2022.

وتشهد الجلسات البرلمانية لمجلس الشيوخ والتي تستمر لمدة يومين عددًا من الإجراءات الهامة، بينها تلاوة قرار بدء دور الانعقاد الجديد، وفض دور الانعقاد الماضي وكذلك إجراءات انتخابات اللجان النوعية وعددها 14 لجنة برلمانية بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

3 جلسات برلمانية للشيوخ الأربعاء

وتتضمن الإجراءات التي ستشهدها الجلسات الثلاث لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، 5 أكتوبر إعلان رئيس المجلس الخطوات التي سيتم بمقتضاها إجراء انتخابات اللجان النوعية وتشمل إجراءات تلقى الطلبات من الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

وبموجبها يتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان ومراجعتها قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويتم عرض القوائم في الجلسة العامة، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

إجراء انتخابات اللجان النوعية بالاقتراع السري

وتشهد انتخابات اللجان النوعية اختيار هيئات مكاتبه العدد 14 لجنة برلمانية، وتتضمن رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

استعدادات اللجان لإجراء الانتخابات

واللجان البرلمانية التي ستشهد الانتخابات هي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.

جلسة إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية

وتتضمن الجلسة الأخيرة يوم الأربعاء، إعلان رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويتم إبلاغها بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

اختصاصات مجلس الشيوخ

ووفقا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص المجلس بمناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكذلك الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

كما تشتمل اختصاصاته على ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.