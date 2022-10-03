سفير أستراليا يشيد بالإصلاحات في مصر وتطور الكهرباء: نموذج ناجح يحتذى به

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، «أكسل وابن هور ست»، سفير استراليا بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار في كافة مجالات الكهرباء وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأشاد وزير الكهرباء بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر وأستراليا مرحباً بالتعاون مع الشركات الأسترالية في مشروعات الكهرباء موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

ويعكس هذا اللقاء حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون بين مصر وأستراليا خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في مجال الطاقات المتجددة، حيث استعرض «شاكر» الإنجازات التي حققها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

وأكد على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، مشيراً إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار الوزير إلى أنه جارى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يعكس اهتمام مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتاً ثراء مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهل مصر لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص مساحات من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتي الرياح والشمس.

وأضاف أن القطاع اتخذ إجراءات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولاً إلى إمكانية التصدير، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأكد وزير الكهرباء أن التوسع في الطاقات المتجددة يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادي، مشدداً على اهتمام الوزارة بالربط الكهربائي مع دول الجوار حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

ومن جانبه أشاد «أكسل وابن هور ست» سفير استراليا بالقاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، والإصلاحات التي نجحت مصر في تحقيقها والتطور الملموس الذي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقه خلال الفترة القليلة الماضية مؤكداً على أن مصر تعتبر نموذج ناجح يحتذى به لكافة دول العالم.

وأكد رغبته في التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، موضحاً أهمية تبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعداداً لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 في نوفمبر القادم، وأن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر.

وتأتى هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.