عضو «اللجنة»: كل مَن لم يرتكب أعمالا إرهابية سيُخلى سبيله

طارق العوضى: مؤسسة الرئاسة استجابت بشكل فورى لتذليل عقبات إعادة دمج المُخلى سبيلهمقال المحامى طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه تم الإفراج عن 812 شخصاً.. ومن لم يرتكب أعمالاً إرهابية سيشم نسيم الحرية قريباً. وأكد «العوضى» فى حوار لـ«الوطن» أن مؤسسة الرئاسة استجابت بشكل فورى لتذليل عقبات إعادة دمج المُخلى سبيلهم فى المجتمع، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت معايير تنظم عمليات الإفراج ولا يوجد سقف لأعداد المفرج عنهم ولا تتدخل فى قرارات العفو، كما أن الوقف عن العمل سلطة تقديرية.. وإلى نص الحوار:

طارق العوضى: مؤسسة الرئاسة استجابت بشكل فورى لتذليل عقبات إعادة دمج المُخلى سبيلهم

كيف يتم تنظيم عملية العفو عن المسجونين احتياطياً والمحكوم عليهم؟

- الدستور والقانون حددا مهام وصلاحيات المؤسسات الرسمية التى تختص بالمحبوسين أو الصادر بشأنهم أحكام قضائية، وكفل الدستور لرئيس الجمهورية الحق فى أن يعفو عن المحكوم عليه بعقوبة فى أية جريمة وفقاً لمقتضيات يقدرها رئيس الجمهورية، أما بالنسبة للمحبوسين، فالنيابة العامة وحدها فقط هى التى تمتلك سلطة إصدار قرار بإخلاء سبيل المحبوس أو تجديد حبسه أو إحالته للمحاكمة، ولجنة العفو الرئاسى ليست لها سلطة إصدار قرار سواء بالعفو عن المحبوسين أو المحكوم عليهم.

ما مستجدات عمل لجنة العفو الرئاسى بعد توجيه الرئيس بإعادة تفعيل عملها؟

- لجنة العفو الرئاسى جاءت فى إطار مبادرة مصرية أعلنها الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية، ويتمثل دورها فى تجميع كل الحالات الصادرة بشأنها أحكام قضائية لعرض الموضوع على الجهات القضائية والتنفيذية المختصة، وننوه هنا بأنه يجب عدم فصل تفعيل لجنة العفو الرئاسى عن عدد من القرارات التى اتخذها الرئيس، بداية من إلغاء العمل بقانون الطوارئ ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى إخلاء سبيل ما يقرب من 45 شخصاً من المحبوسين على ذمة قضايا رأى وذلك قبل 48 ساعة من حفل إفطار الأسرة المصرية، وكل تلك الإجراءات التى اتخذتها الدولة هى إعلان لبداية مرحلة جديدة وجمهورية جديدة مع كل المختلفين معها فى الرأى، وكان آخرها إعلان الرئيس السيسى لحوار وطنى يضم كل القوى السياسية، وذلك فى إطار الاتجاه نحو دولة مدنية ديمقراطية جديدة.

ما أبرز معايير اللجنة للوصول إلى إصدار قرار العفو عن المحبوسين احتياطياً؟

- وضعت اللجنة منذ بداية عملها معايير تنظم عمليات الإفراج واختيار المعفو عنهم، وأوضحت من قبل أن اللجنة لا تختص بكل الذين اشتركوا فى جرائم تم فيها سفك الدماء أو عنف أو تخريب للمؤسسات الرسمية أو المال العام أو الخاص وكل من حرض على أى من ذلك، وبهذا نقول إن كل من اشترك فى أعمال إرهابية لا يخضع لعمل لجنة العفو الرئاسى، واللجنة لا تتدخل فى قرارات العفو عنهم.

الإفراج عن 812 شخصاً حتى الآن بينهم فتيات وأطفال.. ولا يوجد سقف لأعداد المُفرج عنهم

هل هناك عدد معين مفترض الإفراج عنه؟

- بلغ إجمالى المفرج عنهم حتى الآن 800 شخص بينهم عدد من الفتيات، و12 شخصاً من المحكوم عليهم بأحكام نهائية تتراوح بين 4 سنوات و15 سنة بقرار جمهورى، ولا يوجد سقف لأعداد المفرج عنهم، وأى شخص لم تتلوث يداه بالدماء أو أى أعمال إرهابية ويمكن إعادة دمجهم فى المجتمع ولا يمثلون أية خطورة على الأمن القومى المصرى سيتم العفو عن الجميع قريباً.

ما دور اللجنة فى عمليات دمجهم؟

- بعد العفو عن المحبوسين وعودتهم للشارع مرة أخرى، جاء إلينا العديد من الشكاوى من المفرج عنهم تفيد بأنهم يواجهون صعوبة فى العودة إلى حياتهم المهنية أو عودة الطلاب إلى الجامعات، ولا يمكن أن نلوم المؤسسات على ذلك لأنها تحددها اللوائح والقوانين، وكذلك لن نتخلى عن الشباب المفرج عنهم أو نتركهم لنزيد حدة الاحتقان مرة أخرى بينهم وبين الدولة، لذلك قامت لجنة العفو الرئاسى برفع كل الشكاوى إلى المؤسسة الرئاسية وحصلنا على استجابة فورية بإزالة كل العقبات أمام عودة المعفو عنهم مرة أخرى.

آلية العمل

بدأنا تلقى الطلبات من أسر المحبوسين أو المحكوم عليهم وكل من لديه مظلمة تخص إطار عملنا، وقمنا بفحص هذه الطلبات على ضوء المعلومات المقدمة من الأهالى، ثم نقدم النتيجة النهائية لمؤسسة الرئاسة التى تقوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة واستطلاع رأى الأجهزة الأمنية المختصة، وتوسعت اللجنة فى بعض القضايا واعتبرتها ضمن قضايا الرأى والتعبير.