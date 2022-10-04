وصول المتهم بقتل ابنة خاله بالبراجيل إلى مقر محاكمته بعد إحالته للمفتي

وصل المتهم بقتل ابنة خالهبعد فشله في الاعتداء عليها بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، إلى مقر محكمة جنايات جنوب الجيزة، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه بعد أن أحالت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات، أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

والدة المتهم: أنا الخاسرة الوحيدة في القضية

وأعربت والدة المتهم «أندرو. ح»، عن حزنها لما فعله نجلها بابنه شقيقها، قائلة بإنها هي الوحيدة الخاسرة في هذه الجريمة، فهي فقدت ابنه والطفلة «أمل» التي كانت تعتبرها بمثابة ابنتها.

المتهم لم يبدي أسباب ارتكابه للواقعة

وأكدت والدة المتهم، أنها لا تعرف سبب ارتكاب نجلها للجريمة ولا الأسباب التي دفعته لقتل نجله خاله الطفلة «أمل»، وحينما ألتقت به وسألته عن دوافعه لذلك لم يجيبها، «قالي قولي يارب ومتسألنيش ليه عملت كده».

عتاب بين والدة المتهم ووالد المجني عليها

وحدثت بين والدة المتهم وشقيقها والد الطفلة المجني عليها عتاب بعد ارتكاب نجلها للجريمة، وكان الحديث بينهما «ينفع نقف قدام بعض في المحاكم كده واللي ابنك عمله، لتجيبه هي الأخرى أنها تفتقد نجلته التي كانت تعتبرها بمثابة ابنتها».