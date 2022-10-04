«مصر للمعلوماتية» تبدأ العام الأكاديمي بانتظام الدراسة في جميع كلياتها

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، انتظام الدراسة في جميع كليات الجامعة مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث شهدت استقبال الكليات الـ 4 (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) استقبال الطلاب الجدد والقدامى وسط أجواء احتفالية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع أعضاء الجامعة احتفالا بالعام الأكاديمي الجديد 2022/2023.

ونظمت جامعة مصر للمعلوماتية، فعاليات تعريفية استقبلت خلالها الطلاب لاطلاعهم على المرافق والمعامل والخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة، إضافة إلى لقائهم بعمداء الكليات ورؤساء البرامج الأكاديمية في جلسات تعريفية خاصة ببرامجهم، فضلا عن اطلاعهم على الخدمات التي توفرها مراكز التدريب، خلال سنوات الدراسة من حيث الدعم والتدريب.

سنساعدكم على تحقيق أهدافكم من خلال رحلة تعليمية وأكاديمية ناجحة

ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة بالطلاب الجدد بقولها: «يسرنا أن نرحب بكم في جامعتكم جامعة مصر للمعلوماتية، ونؤكد لكم أنكم ستحصلون على دعمنا الكامل طوال الوقت وسنساعدكم على تحقيق أهدافكم من خلال رحلة تعليمية وأكاديمية ناجح»، مؤكدة مواصلة أعضاء هيئة التدريس التعاون معهم في إطار حرصهم على تقديم أفضل الخيارات المتميزة لهم.

من جهته قال الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية:" بغض النظر عن تاريخ الجامعة القصير مقارنةً بالجامعات الأخرى، إلا أن مصر للمعلوماتية استطاعت تحقيق نمو استثنائي واكتساب شهرة أكاديمية رفيعة بسبب رؤيتها العلمية والبحثية وارتباطها بسوق العمل".وأكد الشرقاوي على أهمية توافر كل المقومات الداعمة للطلاب، كون جامعة مصر للمعلوماتية بوابتهم للعبور نحو المستقبل من خلال ما تقدمه لهم من برامج علمية مرموقة، ما ساهم في إبراز وتعزيز مكانتها في مجالات العلم والبحث والابتكار والاستكشاف بفضل ما تمتلكه من كفاءات وخبرات متميزة تسهم في تحقيق التميز والتفوق والريادة والتنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، وهو ما جعل الجامعة منصة رائدة في دعم الابتكار.

نشر ثقافة الجودة والبحث العلمي من خلال التعليم الذكي والمتطور

وأوضح الشرقاوي، أن جامعة مصر للمعلوماتية منذ انطلاقها أخذت على عاتقها نشر ثقافة الجودة والبحث العلمي من خلال التعليم الذكي والمتطور، كونها جامعة تخصصية في علوم التكنولوجيا والبيانات، لذلك فنحن نفخر بالإنجاز والنجاح الذي تحقق من قبل الطلاب وأعضاء هيئات التدريس، خلال العام الأكاديمي الماضي، ما يجعلنا ملتزمين بمواصلة رحلة العطاء والتميز التي تنتهجها الجامعة لإيماننا بأن الطلاب هم الثروة الحقيقية التي ندعم بها المستقبل.

مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة

ورحبت الأسر الطلابية بالطلاب الجدد، وقدّمت فقرة ترفيهية وتعريفية بأنشطتها.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كليات جامعة مصر للمعلوماتية

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.