لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. عرض «The Swimmers» في مهرجان القاهرة

سيعرض فيلم The Swimmers من إنتاج شركة Working Title لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات دورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF) المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

الفيلم عن قصة حقيقية

يتتبع فيلم The Swimmers القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين يسرا وسارة ماردينى ورحلتهم كلاجئين من الحرب السورية إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016، حيث وهبوا مهاراتهم في السباحة وقلوبهم إلى العمل البطولي.

الفيلم من بطولة ناتالي عيسى، منال عيسى، ماتياس شفايغوفر، أحمد مالك، جيمس كريشنا فلويد، نائل تزيجاي، كندة علوش وعلي سليمان. الفيلم من إخراج سالي الحسيني، وكتابة سالي الحسيني، والكاتب المسرحي وكاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز جاك ثورن، ومن إنتاج تيم بيفين، واريك فيلنر، وتيم كول، وعلي جعفر، بالإضافة إلى ستيفن دالدري، وكاثرين بومفريت، وتيلي كولسون كمنتجين منفذين.

وأعرب المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة، عن سعادته بانضمام The Swimmers لقائمة الأفلام المنتظر عرضها للجمهور لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعاليات الدورة المنتظرة، كونه من الأفلام التي حظيت بترقب بالغ منذ الإعلان عن المشروع وطوال فترتي التحضير والتصوير.

عدد كبير من الأفلام في مهرجان القاهرة

أشار إلى أن الفيلم لاقى ترحيبا كبيرا في تورنتو، مؤكدا على أن مهرجان القاهرة حريص على أن يوفر لجمهوره أكبر عدد ممكن من الأفلام مرتفعة القيمة، وأنه جاري الإعداد للإعلان عن قائمة أخرى من العروض العالمية الأولى والعروض التي ستعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستحظى باهتمام رواد المهرجان.

وقالت سالي الحسيني، مخرجة الفيلم، إنني فخورة بعرض الفيلم لأول مرة بالشرق الأوسط في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأيضًا سعيدة بعودتي للقاهرة، المدينة التي أمضيت فيها طفولتي، لمشاركة الجمهور هذه القصة الحقيقية الملهمة، قصة الأختين مارديني.

تنطلق الدورة الـ 44، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تقام برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كثيف لنجوم وصناع السينما المصرية والعالمية، والمنتظر أن يتم تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والمخرجة كاملة أبو ذكري، بجائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج المجري الكبير بيلا تار، الذي سيشارك خلال الفعاليات بتقديم ورشة تدريبية هي الأولى من نوعها لشباب السينمائيين.