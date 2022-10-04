ضبط معامل وعيادات ومركز علاج طبيعي «غير مرخصة» في بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ضبط معملين بقرية باها "غير مرخصين" وبهما كيماويات خاصة بالتحاليل منتهية الصلاحية ومركز أشعة غير مرخص داخل المعملين وكما تلاحظ وجود مركز للعلاج الطبيعي ويمارس الحجامة ويقوم باستخدام الليزر علي المرضى.

توجيهات بتكثيف حملات الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة في بني سويف

وأشار وكيل وزارة الصحة خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف، وبالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك برئاسة المحاسب أحمد دهشان، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

ضبط عيادات ومراكز طبية خاصة غير مرخصة ببني سويف

وقد اسفرت حملة إدارة العلاج الحر عن ضبط عيادة للنساء والتوليد بقريه ابشنا وعيادتين للأطفال وآخرى للجراحة العامة غير مرخصين ، كما تم ضبط معملين بقرية باها "غير مرخصين" وبهما كيماويات خاصة بالتحاليل منتهية الصلاحية ومركز أشعة غير مرخص داخل المعملين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عيادة عظام غير مرخصة ومجمع عيادات للأسنان وعيادة للجراحة العامة غير مرخصة بها سرير للعمليات وأدوية منتهية الصلاحية، ومنشطات وأدوية مخدره وعيادة للمسالك غير مرخصة وبها بعض المستلزمات الطبية وأدوية مستشفيات.

محافظ بني سويف يوجه باستمرار الحملات على المنشآت الطبية الخاصة

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة