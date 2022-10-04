خبير مناعة: المصريون استهلكوا 70 مليار سيجارة و6 آلاف طن معسل خلال عام واحد

قال الدكتور مجدي بدران خبير المناعة، إن تدخين المصريين لـ70 مليار سيجارة و6 آلاف طن معسل خلال عام واحد، مؤشر خطير، بتكلفة 67 مليار و882 مليون جنيه، كاشفًا أن التدخين يقتل 8 ملايين شخص حول العالم، كما أنه يؤثر بالسلب على البيئة، كونه يتسبب في فقدان 900 مليون شجرة، و22 مليار طن من المياه، إضافة إلى أنه يطلق نحو 84 مليون من ثاني أكسيد الكربون.

التدخين سبب رئيسي للاحتباس الحراري وتغير المناخ

أضاف «بدران» في مدخلة هاتفية مع الإذاعي هشام مهران على راديو «صوت العرب»، أن للتدخين دور كبير في الاحتباس الحراري، الذي ينجم عنه العديد من التغيرات المناخية كالحرارة المرتفعة، إضافة إلى أنه ينتج عنه 7 آلاف مادة كيميائية سامة ومسرطنة، وتؤثر بصورة كبيرة على القلب والأوعية الدموية والمخ والجهاز الدوري للإنسان.

تأثيرات سلبية للتدخين على صحة الإنسان

وتابع خبير المناعة، أن التأثيرات السلبية لتدخين السجائر والمعسل على صحة الإنسان والأطفال، حيث يتسبب التدخين في الإصابة بحساسية الأنف والجلد والصدر، إضافة إلى تسببه في التلوث البلاستيكي، حيث إن فلاتر السجائر تتحول إلى مادة بلاتيكية تؤثر على الكائنات البحرية، وتصيبها بالتسمم والإختناق، كاشفًا عن أنه قد يضر الغنسان ويسبب له تغيرات هرمونية وإضطرابات بالنمو وتشوهات بالإنجاب والإصابة بالسرطان.