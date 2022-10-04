من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم؟.. حاصل على ماجستير في أصول الفقه

شهدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا مع وفاة الشيخ أسامة عبدالعظيم، أحد علماء الأزهر الشريف، وتناولت بعض التغريدات مكانته العلمية على خلفية عدد من المحاضرات التي تمّ بثها على موقع «يوتيوب» ومنها «مسالك الشيطان، وتعليقات نافعة على حوار مع النفس الآثمة، والغش في الامتحانات» ودفع هذا التفاعل إلى طرح سؤال من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم من قبل رواد السوشيال ميديا، لاسيما في ظل ندرة المعلومات المعروفة عنه.

من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم؟

وبخصوص الإجابة عن سؤال من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم، فقد أكّد الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الراحل أحد علماء الأزهر الشريف وأستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، واسمه أسامة محمد عبدالعظيم حمزة ولد عام 1948، وتخرج في كلية الشريعة عام 1969، وتخصص بعد ذلك في علم أصول الفقه حتى حصل على درجة الماجستير في أصول الفقه.

دكتوراه في أصول الفقه

وحسب «المالكي»، الشيخ أسامة الذي وافته المنية أمس، التحق بكلية الهندسة جامعة الأزهر بعد الانتهاء من كلية الشريعة، وحصل على درجة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية عام 1976، وحصل على درجة الدكتوراه في أصول الفقه، وكانت الرسالة بعنوان «كتاب التحرير لما في الأصول.. تحقيق ودراسة»، وكان رئيس قسم الشريعة الإسلامية في الفترة من 1999 إلى 2008.

كان الراحل دائمًا يحذر من الجماعات المتطرفة خاصة تنظيم «داعش» الإرهابي، ويهاجمهم ويصفهم بـ«خوارج العصر» وأنَّهم يستحلون دماء الناس وأعراضهم ويكفرون الحكام والمحكومين، وفق ما ذكره «المالكي»