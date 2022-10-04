رئيس «عين شمس الأسبق»: التطور بالجامعات المصرية ربط الخريجين بسوق العمل

قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعضو مجلس النواب السابق، إنّ الجامعات المصرية شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الـ8 سنوات الماضية، كما اتسم هذا التطور بالتنوع، فأنشئت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وفروع لجامعات أجنبية، فضلًا عن إضافة العديد من التخصصات الجديدة التي وفرت إختيارت أكثر للطلاب.

تطور الجامعات المصرية ربط الخريجين بسوق العمل

وأضاف عيسى، في حوار مع الدكتور نجلاء بيومي ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ التطور بالجامعات المصرية عمل على حل المشكلة الأزلية الموجودة قديمًا، وهي ربط الخريجين بسوق العمل، مشيدًا بجهود الدولة التي حرصت على الاستماع لرجال الصناعة، والتعرف من خلالهم على مواصفات الخريجين المطلوبين لسوق العمل؛ لتطوير البرامج الدراسية؛ لتمكن الطلالب من اكتساب المهارات والعلوم المطلوبة.

المرحلة الجامعية مرحلة بناء الطلاب لشخصيتهم ووعيهم

وشدد رئيس جامعة عين شمس الأسبق على ضرورة، أن يحرص الطلاب على استثمار فترة الجامعة؛ لتكوين شخصياتهم ووعيهم وثقافتهم، ليتمكنوا من الجاهزية لسوق العمل بكل معطياته، مشيدًا بالدور الذي قامت به الجامعات في توسيع الشراكات مع الجامعات الأجنبية العريقة.

الإصلاح الاقتصادي وراء صمود الدولة في مواجهة الازمات الدولية

وأشار إلى أن فترة عمله بمجلس النواب تضمنت العمل بمشروع الاصلاح الاقتصادي، الذي حقق نجاحات كبيرة بعامي 2017 و2018، مؤكدًا أن الاصلاح الاقتصادي هو السبب في صمود الدولة الآن، متابعًا «سبب إنّنا واقفين على رجلينا انهارده»، أمام كل التداعيات والأزمات الدولية، مثل أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.