«حاسبات عين شمس»: نمنح شهادة مزدوجة تفتح فرص العمل في كبريات الشركات

أكدت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أن الكلية حققت نجاحات محلياً ودولياً كواحدة من أعرق كليات الحاسبات على مستوى الجمهورية والتي أُطلقت منذ 25 عاماً.

البرامج الأكاديمية بالكلية تواكب أحدث النظم والبرامج العالمية

واستعرضت أبرز الأقسام والبرامج المتميزة بنظام الساعات المعتمدة إذ تنفرد كلية الحاسبات والمعلومات ببرنامج الأمن السيبراني، وبرنامج حوسبة الروبوتات، والتي تعد الوحيدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.

وأشارت إلى أنّ البرامج الأكاديمية بالكلية تواكب أحدث النظم والبرامج العالمية بالشراكة مع جامعة إيست لندن، لافتة أنّ الشهادة المزدوجة التي تمنحها هذه البرامج تفتح فرص العمل بكبريات الشركات العالمية العاملة في المجال في مختلف دول العالم.

ربط الجانب الأكاديمي بسوق العمل

وأضافت أن كلية الحاسبات بجامعة عين شمس، تحرص على ربط الجانب الأكاديمي بسوق العمل من خلال ملتقيات التوظف واستضافة أبرز الشركات العالمية للتواصل المباشر مع الطلاب، ودعت الطلاب للاستفادة من الحياة الجامعية على المستوى العلمي وكذلك على صعيد الأنشطة الطلابية التي تصقل الشخصية وتفتح آفاق جديدة لمواجهة الحياة العملية.

وهنأت عميدة الكلية، الطلاب الجدد ببدء مشوار جديد ومرحلة مهمة لمستقبلهم بالتحاقهم بالحياة الجامعية، مؤكدة أنّ روح الشباب هي السلاح الداعم لكل تطور في مختلف مناحي الحياة وأنهم بالتحاقهم بكلية الحاسبات والمعلومات يزيدون من تجدد الدماء لخلق جيل جديد مدرك لأهمية وقيمة التحول الرقمي في عصر المعلوماتية.

إدارة الكلية تحرص على دعم أبنائها وتوفير الوقت

وتحدثت هالة مشير، وكيلة الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، عن أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية من خلال لجان اتحاد الطلاب المختلفة، لافتة إلى أن إدارة الكلية تحرص على دعم أبنائها وتوفير الوقت والامكانات حتى يستطيعوا ممارسة النشاط الطلابي بجانب الدراسة.

وأضافت أن طلاب الكلية نجحوا في حصد العديد من الجوائز بمختلف المسابقات المحلية والدولية، وجاء ذلك أثناء حفل استقبال الطلاب الجدد تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.