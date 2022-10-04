استقرار العام الدراسي في أول 72 ساعة بالمحافظات.. احتفالات وشنط وبالونات

استقرت الدراسة في مختلف المدارس بجميع محافظات مصر على مدار الـ 72 ساعة الأولى من العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث استقبلت مختلف المدارس التلاميذ خصوصاً في مرحلتي رياض أطفال والابتدائية، بالبالونات والزهور، فضلاً عن تنظيم حفلات تتضمن وجود شخصيات كرتونية أبرزها «ميكي ماوس» و«بطوط» وغيرها، لإدخال الفرحة على قلوب التلاميذ وتشجيعهم على حب المدرسة والحرص على الحضور يومياً.

وفي عدة محافظات، تم توزيع العديد من الشنط المدرسية على التلاميذ أبناء الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة «راجعين نتعلم» بالاشتراك مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

انتظام الطلاب وتوزيع شنط بالفيوم

وفي محافظة الفيوم، انتظم 927 ألفا و339 طالبا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية بمدارس المحافظة، موزعين على 2160 مدرسة، حيث حرص الطلاب على الحضور للمدرسة في أول 48 ساعة من الدراسة لحجز «التختة الأولى».

كما وزّع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، 30 شنطة مدرسية على عددٍ من التلاميذ أبناء الأسر الأولى بالرعاية والأيتام في المرحلة الابتدائية، بالاشتراك مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي، ضمن مبادرة «راجعين نتعلم»، في إطار خطتها للتنمية الشاملة بالمحافظات.

توزيع 1250 شنطة مدرسية بالفيوم

وأوضح الدكتور عماد عادل، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، أنّه جرى توزيع 1250 شنطة فضلاً عن بعض الأدوات المدرسية على التلاميذ في مختلف قرى ومراكز الفيوم، مؤكداً على أنّ المؤسسة ستواصل توزيع الشنط والأدوات المدرسية على المستحقين في مختلف المراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

دعم قمة المناخ في مدارس الوادي الجديد

وفي محافظة الوادي الجديد، أطلقت مديرية التربية والتعليم مبادرة في مختلف مدارس المحافظة في أول ساعات الدراسة، لدعم مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مصر في 7 نوفمبر المُقبل وحتى 18 من نفس الشهر في شرم الشيخ.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنّ مروة فريد مُعلمة فيزياء في مدرسة الثانوية بنات بالخارجة، أطلقت مبادرة حول التغيرات المناخية وطرق مواجهتها والحد منها، والتي تهدف إلى تنفيذ مجموعة من ورش العمل لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية وأسبابها والحد منها، وزيادة الوعي لدى الطلاب والطالبات لمواجهتها.

قواعد للجلوس بالتختة الأولى في المنيا

وفي محافظة المنيا، وضعت مديرية التربية والتعليم، عدة قواعد للجلوس في التختة الأولى، يتم تحديدها حسب مشاكل الطلبة الصحية أبرزها ضعف النظر، أو وفقاً لطول الطلاب.

عرائس متحركة تستقبل الطلاب بقنا

وفي محافظة قنا، نظمت المدارس حفلات بعرائس متحركة وشخصيات كرتونية أبرزها «ميكي ماوس» و«بطوط»، كما وزعت بالونات وأعلام على الطلاب في أول 48 ساعة بالدراسة، لزيادة رغبة الطلاب في الحضور إلى المدرسة وعدم الغياب.

مدارس مطروح توزع هدايا للطلاب

ووزعت مدارس محافظة مطروح، العديد من العرائس و«مسدسات مياه»، وهدايا وألعاب على التلاميذ والطلاب في أول يومين من الدراسة للترحيب بعودتهم إلى المدرسة.

ممر شرفي للمدرسين في بني سويف

وفي محافظة بني سويف، نظم طلاب إحدى المدارس الثانوية، ممرا شرفيا لاستقبال المدرسين والترحيب بهم في أول الموسم الدراسي الجديد، حيث مر المدرسون وسط الممر الشرفي، بينما صفق الطلاب لهم ورحبوا بهم، فيما قام مدير المدرسة بتوزيع الحلوى والشيكولاتة على الطلاب والمدرسين.