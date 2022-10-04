ضبط 7800 كتاب خارجي للتعليم قبل الجامعي في مكتبة بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية جهودها لمكافحة الجريمة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط المدير المسؤول

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبالتفتيش عثر بداخلها على 7800 نسخة كتاب خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسؤول، وارتكب المخالفات سالفة الذكر بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.