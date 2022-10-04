شقيق ضحية إبراهيم الخياط: «أمي وأخويا اتكتب لهم عمر جديد»

«أخويا وأمي اتكتب لهم عمر جديد، نطالب القضاء بسرعة القصاص من الجاني»، بكلمات ممزوجة بالحزن والحسرة تحدث المهندس مازن شبانة شقيق الشاب محمد شبانة، ونجل ميرفت، ضحيتي إبراهيم الخياط، اللذين اعتدى عليهما بساطور في مشاهد مرعبة تم تداولها عبر رواد منصات التواصل الاجتماعي، وسادت حالة من الغضب الواسع جراء تلك الجرائم التي نفذها المتهم إبراهيم الخياط بحق المجني عليهما.

مازن شبانة: إبراهيم الخياط أعد لقتل شقيقي وأمي

وشرح «مازن» في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل جريمة التعدي على شقيقه ووالدته التي حدثت عصر الأربعاء الماضي، بقوله: «أنا في حالة ذهول ومش متخيل اللي حصل ده من البلطجي إبراهيم الخياط، كان مخطط لقتل أخويا وأمي وكان داهن جسمه زيت عشان محدش يعرف يمسكه»، مؤكدا أن المتهم كان متربصًا لأسرته منذ وقت طويل وكان يوجه السباب والشتائم من أجل جر أسرة «ميرفت» للمشاكل لكنهم كانوا يتقون شره بالابتعاد عنه.

سبب خلافات إبراهيم الخياط مع أسرة شبانة

وأضاف أن الأسرة على خلاف مع إبراهيم الخياط منذ 5 سنوات: «قمنا بشراء قطعة أرض صغيرة ملاصقة لمنزلنا كان المتهم وأسرته يرغبون في شرائها لكن مالك الأرض رفض أن يبيعها لهم لأن من حقنا عرفًا وقانونًا شراءها فهي ملاصقة لمنزلنا، ومن يومها والمتهم يفتعل المشكلات معنا لكننا نبتعد عنه حتى يوم الجريمة لم يتحدث أخي ووالدتي معه، وهو دبر للجريمة وأحضر الساطور وتعدى بالضرب على أخي وكان ينوي قتله، كما اعتدى على والدتي في مشهد أصاب كل من شاهده بحالة من الذعر».

القبض على المتهم إبراهيم الخياط

وتابع مازن، أن مباحث كفر البطيخ بدمياط بذلت جهودًا كبيرة للقبض على المتهم إبراهيم الخياط بعد تنفيذ الجريمة بساعات، كما أن النيابة العامة اتخذت قرارات سريعة بحق المتهم، موجها الشكر للنائب العام وأجهزة الدولة: «إحنا في دولة قانون ولازم المتهم ياخد عقابه بالقانون وبطالب القضاء بسرعة الفصل في القضية ليكون المتهم عبرة لكل من تسول له نفسه ممارسة البلطجة على الناس».

خبير قانوني يكشف عن عقوبة إبراهيم الخياط

وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن عقوبة إبراهيم الخياط وفق الاتهامات المسندة إليه من قبل النيابة العامة تصل للسجن المؤبد مع الظرف المشدد وفق المادة 375 من قانون العقوبات.

النائب العام يحيل إبراهيم الخياط للجنايات

كان النائب العام أحال المتهم إبراهيم الخياط إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة الجنايات المختصة بتهم «استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد واستخدامها ضدَّ سيدة وابنِها بكفر البطيخ بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسكينتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، وذلك حال حمله سلاحًا أبيض (سكينًا) وقد وقع بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جنايةُ الشروع في قتل المجني عليه المقترنة بالشروع في قتل والدته وهو ما أحدث بترًا بإحدى يدي المجني عليهما».