الطيب: العالم بحاجة إلى هدي النبي محمد.. والإنسانية تعاني من فراغ في القيم

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنّ العالم اليوم بات في أمس الحاجة إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نحتفل بذكرى مولده اليوم، وهدي إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعدما خسر العالم المعاصر رهانات عاش على وعودها البراقة في إقرار السلام وإنهاء الحروب.

احتفالية المولد النبوي الشريف

وأضاف الطيب، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الإنسانية عاشت نحو 4 قرون من الزمان، تحقق لها فيها الرقي المادي الذي لم يتحقق منذ فجر التاريخ وحتى اليوم، لكنها في سباقها المادي المحموم عانت ولا تزال تعاني من فراغ هائل في المعنى وفي القيم والقواعد الأخلاقية، وبحيث أصبحت الأزمة أزمة أخلاقية بوجه عام.

وأوضح شيخ الأزهر، أنّ مبدأ التراحم أول ضحية خسرها إنسان اليوم، بعدما ضرب به عرض الحائط، وهو يهرول نحو التعبد بأصنام الأنانية والأثرة وتأليه الإنسان وتقديم رغباته الخاصة وشهواته الجسدية، وتحرره من ضوابط الدين، وقيود الأخلاق الراقية، وأصبحت وفرة المال وقوة الاقتصاد، وتجارة السلاح هي المعيار الذي لا معيار غيره في تمييز الخير من الشر والحسن من القبح، بل أصبح الحكم الذي لا راد لقضائه في نزاعات عالمنا وصراعاته وحروبه التي إن دقت طبولها -لا قدر الله!- فإنّها ستعود بحضارة اليوم وربما -بين عشية وضحاها- إلى ما قبل حضارة القرون الوسطى.