غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بالسويس في رابع أيام الدراسة

نظم حي السويس بمحافظة السويس، حملة مفاجئة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية، مع ختام الأسبوع الأول مع بداية العام الدراسي، إذ تمّ غلق وتشميع 4 مراكز وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مواجهة تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية

وأعلن حي السويس، في بيان له اليوم، أنَّه تنفيذا لتعليمات الكتاب الدوري الصادر من التنمية المحلية واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لمواجهة تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية داخل المنازل، تمّ تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

مركز دروس خصوصية بـ«بدروم» أحد العقارات

وكانت لجان الرصد والتتبع، رصدت توافد أعداد كبيرة من الطلاب على مراكز الدروس الخصوصية، الموجودة بـ«بدروم» أحد العقارات ويدخلها الطلاب من غرفة الحارس، دون وجود مصادر تهوية وسط أعداد كبيرة.

وجرى رصد عقار مخصص للدروس الخصوصية مكون من 4 طوابق ويدخله الطلاب من استوديو قديم للتصوير، مع تكدس الطلاب داخل وحدات العقار بصورة تسهم في انتشار الأمراض المعدية بينهم.

وقادت المهندسة فاتن عبد الغني رئيسة حي السويس يرافقها المهندس محمد خالد مدير الإدارة الهندسية بالحي حملة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع والتحفظ على لأدوات المستخدمة بالسناتر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشكل يمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى.