ضبط 20 كيلوجرام «إستروكس» بحوزة عصابة لتصنيع المخدرات في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في تصنيع وتدوير المواد المخدرة بالقاهرة وبحوزتهم 20 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط القائمين على تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة.

تصنيع المخدرات

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وتدوير مخدر الإستروكس ، متخذين من شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المقطم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 20 كيلو استروكس

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس تزن 20 كيلو جرام وكمية من مخدر البودر الخام وسلاح ناري و2 خزينة وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وسيارتين ومستلزمات وأدوات التصنيع و10 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بما جاء في التحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 700 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.