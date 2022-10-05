بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، إذ انقلبت سيارة ميكروباص «أجرة» أمام مدخل مركز مغاغة، وسيارة نقل أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بمغاغة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم (372 ن هـ ر)، ميكروباص، قيادة «محمد فرغلي» بمدخل الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

بانتقال رجال الإسعاف والحماية المدنية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد رمضان 33 عاما، محمد حنفي 29 عاما، أحمد ضياء 21 عاما، محمود عبد العزيز 35 عاما، عفاف عبد الرحمن 44 عاما، وجميعهم من أسيوط عدا الأخيرة من محافظة الجيزة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وجروح بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى مغاغة لتلقى العلاج، وتم التحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب سيارة نصف نقل أمام مركز أبوقرقاص

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركزشرطة أبوقرقاص، بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصوره، مما أسفر عن إصابة كل من: حمادة كمال عطية 25 عاما، وأشرف ربيع 26 عاما، باشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وأنتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، ورجحت التحريات وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.