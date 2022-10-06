محام يوضح نفقات الصغار الواجبة على الأب: المسكن والتعليم أبرزها

«نفقة الصغار»، من أبرز الدعاوى التي يناقشها خبراء تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة بشكل متكرر، وتعتبر هي الدعوى صاحبة الجدال الأكبر والأهم لدى الأزواج سواء أثناء الزيجة أو بعد الانفصال، وتظل الأمهات تبحث عن حقوق صغارها الواجبة على الأب، وتسأل عن أنواع النفقات التي يستحقونها لتوفير حياة كريمة لهم، وكيف تحصل عليها؟ وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

وخلال هذا التقرير تجيب «الوطن» على التساؤل الذي يشغل الكثير من الأمهات، ما هي نفقات الصغار الواجبة على الأب، وخطوات الحصول عليها؟ حسبما شرح علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

4 نفقات أساسية للصغار

قال «حمودة»، إن للصغار حقوق على الأب سواء كان الزواج مستقرًا أم لا، وتتمثل هذه الحقوق مسمى «النفقات»، وتشمل نفقة مسكن وتوفيره وفقًا للمكانة الاجتماعية، ونفقة التعليم والمصروفات المدرسية، ومصاريف العلاج، والفرش والغطاء، وفقًا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.

ونصت:«إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم، وذلك إلى إن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن سن الـ 15 من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه».

نفقة الصغار

وأضاف المحامي أن قانون الأحوال الشخصية، فرض نفقة الصغار على أبيهم، وللولد حتى بلوغه 15 سنة، حتى إن اختلفوا معه في الدين، فهذا ليس مبرر لعدم وجوب النفقة، وفقًا للنص القانون «أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، حتى بلوغه الـ 15 عاما، كما تجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة».

أجر المسكن

وأوضح «حمودة» أن من أهم وأبرز أنواع النفقات هي «أجر المسكن»، فيجبر الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بالمستوى اللائق بأمثالهم، بما يكفل لهم حياة كريمة، ويستحق نفقة أجر مسكن من بداية تاريخ امتناعه عن السداد، أو توفير مسكن بديل لهما، وتأتي نفقة التعليم والمصروفات الدراسية بعدها في النفقات الأهم.

مستندات دعوى نفقة الصغار

وعن المستندات التي يجب توافرها لإقامة دعوى نفقة للصغار شرح «حمودة»:ـ

1ـ تقديم شهادة ميلاد للصغار.

2ـ تقديم ما يفيد يسار الزوج أو الأب، مثل مفردات مرتب أو أملاكه أو سجل تجاري أو حسابات بنكية تخصه أو حيازة زراعية.

3ـ تقديم حكم انتقال حضانة الصغار لأحد النساء دون والدته إن وجد.