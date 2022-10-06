مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس 2022

كشف موقع هيئة سكك حديد مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس اليوم الخميس الموافق 6 أكتوبر.

وفيما يلي، ننشر مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة اليوم وفق المعلن من هيئة سكك حديد مصر

مواعيد القطارات من الاسكندرية الى القاهرة

ووفق المعلن من هيئة سكك حديد مصر، فإن مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة جاءت كالآتي:

قطار رقم 902 موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 906 VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحًا.

قطار رقم 904 VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

قطار رقم 900 موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 912 موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

قطار رقم 914 موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار رقم 916 VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 918 موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 922 موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.

قطار رقم 118 مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

قطار رقم 928 موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

قطار رقم 926 VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

قطار رقم 930 موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

مواعيد القطارات من القاهرة إلي الإسكندرية

بينما مواعيد القطارات من القاهرة إلى الاسكندرية جاءت كالتالي:

قطار رقم 119 مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.

قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 905 VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 1109 الفيوم- الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

قطار رقم 913 موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

قطار رقم 917 VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 919 موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

قطار رقم 2001 VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

قطار رقم 915 موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

قطار رقم 923 موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

قطار رقم 925 موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

قطار رقم 921 VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 927 VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

قطار رقم 931 موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.