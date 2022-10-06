إحالة 13 شخصا من الأطقم الطبية بسوهاج للتحقيق

أحال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، 13 شخصا من الأطقم الطبية بالوحدة الصحية في قرية عرب مهدي بالحواويش، للتحقيق بشأن المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز أخميم شرقي المحافظة؛ لتغيبهم عن العمل دون إذن أو مسوغٍ قانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ورصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج، تغيب 13 موظفًا من الأطقم الطبية بالوحدة الصحية بقرية عرب مهدي دائرة المركز دون إذن قانوني، وجرى الشطب عليهم بمعرفة مسئول الدفتر، وتحرير مذكرة للعرض على رئيس المركز وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تغيبهم، وذلك بحضور خالد الشمندي نائب رئيس المركز وخيري مختار رئيس مجلس قروي الحواويش.

وفي سياق آخر، أعلن اليوم الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وصول اللوحات الكهربائية الخاصة بالمبنى الثاني لمستشفى سوهاج العام، وذلك تمهيدا لتركيبها والانتهاء منها خلال أيام.

انتظام العمل بمعظم أقسام المبنى

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه متواجد بصورة شبه دائمة بالمستشفى العام، ويتابع العمل لحظة بلحظة، لافتا إلى انتظام العمل بمعظم أقسام المبنى الأول على أن يجري العمل بجميع الأقسام تباعا.