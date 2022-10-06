لجنة الحوار الثنائي للكنائس تستعرض المشروعات المنفذة خلال عامين

نظمت لجنة الحوار الثنائي، الاجتماع الرابع بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في موسكو، برئاسة نيافة الأنبا «سرابيون» مطران لوس أنجلوس.

والتقى البطريرك «كيريل» بطريرك موسكو وسائر روسيا، أعضاء لجنة الحوار في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو، وعبرعن تشجيعه ودعمه للجنة، ومباركته لإعادة الحوار بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والمشرقية.

مجالات التعاون بين الكنيسة القبطية والكنيسة الروسية

استعرضت اللجنة، المشروعات المنفذة خلال العامين الماضيين، منذ اجتماعها السابق في القاهرة، وناقشت المجالات الجديدة والواعدة ذات الاهتمام المشترك من أجل التنمية في إطار الحوار، والتي من بينها: تبادل الوفود الرهبانية، والتعاون الأكاديمي، والمنح الدراسية وتعليم اللغة الروسية، والحوار اللاهوتي، وتسهيل الخدمة الرعوية للروس في مصر وكذلك الأقباط في روسيا، كما تناولت اللجنة مجالات أخرى للتعاون مثل تسجيل أفلام عن القديسين وتاريخ الكنائس التابعة لهم، والتعاون في المشاريع التنموية وخدمة الدياكونية، وإعداد برامج صيفية لتبادل الشباب.

انعقاد الاجتماع المرة القادمة في مصر

وخلال الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة في موسكو بين جامعة RUDN والمكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والاتفاق على انعقاد الاجتماع القادم عام 2024 في مصر.

ومنذ فترة التقى البابا تواضروس، على هامش الحوار بين الكنائس الشرقية والمشرقية، بأعضاء الوفد الممثل للكنيسة القبطية وهم: الأنبا «سرابيون» رئيس الوفد، أسقف لوس أنجلوس، والأنبا «كيرلس» الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.