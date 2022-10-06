لواء طيار: عوضنا خسائر النكسة خلال فترة وجيزة وانتصرنا في أكتوبر رغم التحديات

قال اللواء طيار أركان حرب متقاعد صالح عارف، إنّه بعد إصابة القوات المسلحة ومنها القوات الجوية بنكسة كبرى في حرب 1967، بدأت القوات في الإعداد جيدًا ليوم النصر في أكتوبر 1973.

تعويض الخسائر

وأضاف «عارف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع على فضائية «DMC»، أنّ القوات المسلحة نجحت خلال فترة وجيزة، تعويض خسائر النكسة بمساعدة الدول الصديقة، وجرى إعداد كوادر من الطيارين، ودراسة العدو ومعرفه التحديات التي ستواجه القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة.

عارف: العدو كان يفوقنا تقنيًا

واستطرد: «لقينا التحديات ترتكز في 3 محاور رئيسية، أولهم العدو كان بينا وبينه مانع مائي، والمانع المائي ده مش سهل، والعدو بدأ يعمل خط دفاعي قوى ومنيع وينشئ فيه 35 نقطة حصينة، وقاموا بتأمين أنفسهم على طول الجبهة عبر هذا الخط».

وأوضح أنّ القوات المسلحة واجهت الكثير من التحديات خلال حرب النصر 1973، مشيرًا إلى وجود فارق تقني كبير بين الوسائل القتالية في الجيشين المصري والإسرائيلي.

وتابع: «العدو كان متفوق علينا تقنيًا وده التحدي الثالث، وبدأنا ندرس تلك التحديات وعملنا خطط مناسبة، واتدربنا بشكل قوي وشاق علشان نقهر التحديات، وخصوصًا التحدي الثالث وهو تحقيق العبور والنصر».