تفاصيل استجابة رئيس حي المنصورة لاستغاثة سيدة: «مش عارفة أخرج من بيتي»

«مش عارفة أخرج من بيتي بالكرسي المتحرك، والشارع غير ممهد، إلحقني يا رئيس الحي»، كلمات بسيطة استغاثت بها سيدة من ذوي الهمم تدعى «سارة الطوخي» قاطنة بشارع الإسكندراني المتفرع من شارع السلخانة، بمدينة المنصورة، وطالبت بتمهيد الشارع الذي تسكنه حتى يسهل عليها الخروج والدخول بالكرسي المتحرك.

وصلت كلمات السيدة «سارة» إلى المحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة، فتوجه على الفور إلى منزل المواطنة، واستمع لشكواها بأنها تستغيث من أن الشارع غير ممهد ويصعب عليها الخروج من المنزل بالكرسي المتحرك الخاص به، وطمأنها بأنه سيتم حل شكواها بأسرع وقت.

استغاثة سيدة بالمنصورة من الشارع

وأكد حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أنه تم معاينة الشارع محل الشكوى، وتبين الانتهاء من تركيب خط الصرف الصحي الجديد بالشارع، لكن لم يتم تنفيذ خط الغاز، وتم التواصل مع شركة غاز مصر لمعرفة موقف الشارع وسرعة الانتهاء منه، تمهيدا لرصف الشارع بأسرع وقت ممكن.

الاستماع للمواطنين لسماع شكواهم

وقال المحاسب متولي عبد العال، إنه يتواصل دائما مع المواطنين لسماع شكواهم، والمساهمة في رفع العبء عنهم وتقديم كافة الخدمات المتاحة، مؤكدا أنه ذهب إلى منزل السيدة، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم الذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده، الذي أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع.