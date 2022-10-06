قرية «كفر طبلوها» بالمنوفية تحتفل بالمولد بالسيوف: «ورثناه عن أجدادنا»

احتفل أهالي قرية كفر طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة بالمنوفية، بذكرى مولد النبوي الشريف بمسيرة في شوارع القرية، على الطريقة الرفاعية وسط حالة من الفرح والبهجة تسيطر على الجميع.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وقال الشيخ مصطفى عبدالشافي، أحد منظمي الحفل والتابعين للطريقة الرفاعية، إن هذا الاحتفال يأتي بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف، يقام كل عام دون انقطاع منذ أكثر من 50 عامًا، بمشاركة جميع فئات القرية من أطفال، وشباب ورجال وسط أجواء احتفالية رائعة.

كيفية الاحتفال

وتابع «عبدالشافي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه يتم توزيع سيوف شامبر على شباب القرية، بوجود فريق من العازفين، ويتم تحريك السيف يمينًا ويسارا عن طريق نغمة معينة لتوحيد الصف والشكل.

ولفت إلى رفع لافتات، تحمل عبارة التوحيد والصلاة على رسول الله، يتم حملها وتحريكها يمينا ويسارا طوال السير في شوارع القرية، لإدخال السرور والفرح على جميع الأهالي أمام منازلهم .

وذكر أنه ورث هذا الاحتفال عن والده الذي كان يأخذه منذ صغره في الموالد، ويتم السير لمدة يومين أو ثلاثة بمعدل 4 ساعات في اليوم، ويردد عبارات «الله حي، ومدد يارسول الله» طوال فترة السير.