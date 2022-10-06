مصطفى عبد السميع.. عالم مصري يحصل على الدكتوراه بسويسرا في عامين

نشر برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا، عن الدكتور مصطفى عبدالسميع، الشاب المصري الذي اختارته الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي ضمن العلماء الشباب الأفضل في العالم.

حصل على الدكتوراه في عامين فقط

وقال الإعلامي أحمد فايق، خلال التقرير التلفزيوني، «من اليابان إلى سويسرا رحلة علم خاضها الدكتورمصطفى عبدالسميع، وتعيينه مساعدا بالكلية وكمل دراساته العليا بهروشيما في اليابان قبل ما يسافر سويسرا ويحصل على الدكتوراه في عامين فقط، وهذا إنجاز كبير».

وأضاف أن رسالة الدكتوراه الخاصة به، أشرف عليها بروفيسور هو المصنف السابع عالميا في مجال الأمراض المعدية، وهذه الرسالة ترشحت كأفضل رسالة دكتوراه بالجامعة السويسرية خلال هذا العام.

حصل مصطفى عبد السميع على جائزة مؤتمر باريس السنوي للأمراض المعدية والصحة العامة فرنسا لعام 2021، ويعقد كل عام في باريس، وحصوله على جائزة العلماء من الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي بخلاف عشرات الأبحاث التي نشرها في مجلات علمية أمريكية وأوروبية مرموقة.

إقامة مركز وطني للعدوى البكتيرية

وواصل: «الحكومة السويسرية مولت له مشروع بحثي مع عدد من الباحثين وجاهدت لتقليل الاعتماد على المضادات الحيوية وتطبيق مفهوم علمي جديد يسمى الصحة الواحدة، وهذا هو الحلم الكبير الذي يسعى له هو إقامة مركز وطني للعدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية على أرض مصر».