وداعا «حياة الصحاري».. لأول مرة مجمع خدمات حكومي في مجتمع بدوي (ملف خاص)

25 ألف نسمة تسكن تلك القرية، يتبعها 28 نجعاً و60 ألف وافد يتوافدون عليها، إنها قرية سيدى عبدالرحمن التى تودع اليوم حياة الصحارى بمجمع خدمات متكامل هدية من الدولة لها. لم يكن الهدف حماية ورعاية فقط، بل توسعت الخطط التنموية لتشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأهالى قرية سيدى عبدالرحمن والقرى المجاورة، فتم العمل على تقديم «حياة كريمة» تليق بالمواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بأعلى مستوى من الكفاءة لأول مرة وبشكل متكامل للتسهيل على المواطنين.

مجمع الخدمات المتكامل بسيدى عبدالرحمن جاء نتاجا للشراكة بين الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص لتوفير مشقة السفر على الأهالى من أجل الحصول على خدمات بسيطة، وتقديم تلك الخدمات بأعلى مستوى لهم وبكل التيسيرات الممكنة، عن طريق جمع كافة هذه الخدمات فى مكان واحد، لتشمل مركز خدمات اجتماعية، ومركز خدمات بنكية وتجارية ومدينة شبابية رياضية.

حالة من الفرحة والتفاؤل بالمستقبل سيطرت على أهالى قرية سيدى عبدالرحمن بعد الانتهاء من المجمع وتوفير كل متطلباتهم. «الوطن» شاركت الأهالى فرحتهم بالتطوير الذى يتم على أرضهم التى ظلت لسنوات محرومة من الخدمات، حيث تم تجهيز المدارس على أعلى مستوى، كذلك الحضانة التى تتبع أحدث النظم التعليمية، بخلاف الوحدة المحلية، وتوفير مكتب تموين، ومكتب للبريد، ومكتب للسجل المدنى، ومكتب توثيق الشهر العقارى، كذلك وحدات الإسعاف التى ستضمن توفير الخدمة لمحيط القرية، كما يتم تقديم الخدمة الطبية المميزة لأهل القرية والوافدين من خلال وحدة طب الأسرة، الأمر الذى أحدث نقلة نوعية على مستوى كل الخدمات المقدمة لهذه المنطقة التى كانت بالأمس صحراوية قاحلة لتتحول حياتهم بحق إلى «حياة كريمة».