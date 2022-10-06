الاتحاد العربي للأسمدة: التوجه لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء

نظم الاتحاد العربى للأسمدة المؤتمر الدولى الرابع والثلاثين لتكنولوجيا صناعة الأسمدة بمشاركة 300 شركة على مستوى العالم، وقد ناقش المؤتمر الذى حضره عدد من أعضاء الاتحاد وقيادات الصناعة فى مصر والدول العربية عدداً من المواضيع المهمة التى تتعلق بصناعة الأسمدة وأهم ما توصلت إليه التكنولوجيا، كما ناقش قضايا الأمن الغذائى والتنمية المستدامة، خاصة فى المنطقة العربية وقارة أفريقيا، والتغيرات المناخية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى.

وطالب المؤتمر بضرورة التوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والتوسع فى المشروعات القائمة وإضافة مشروعات جديدة والتوسع فى صناعة الأسمدة.

ماهر أبوجبل: مصر ستكون من أهم الدول فى صناعة الطاقة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة

وقال ماهر أبوجبل، المدير الإقليمى لمجموعة شركات «ذا جيت» إن الأمونيا تعتبر من أفضل السبل لنقل الهيدروجين إلى الدول التى تحتاج إلى إنتاج الطاقة وهو ما ستتوجه له الدول العربية، خاصة مصر خلال الفترة المقبلة لتكون اللاعب المحورى الأكبر فى صناعة الطاقة فى المنطقة.

وقد شهد المؤتمر توقيع اتفاق مع الصندوق الاستثمارى المصرى الإماراتى الذى يصل رأس ماله إلى مليار دولار لإقامة مشروع له فى مصر بمحافظة قنا مع مجموعة «أسميدال» لإنشاء مجمع للصناعات الكيماوية لإنتاج مدخلات الأعلاف وتليه مشروعات أخرى فى مصر والسعودية والإمارات باستثمارات تصل إلى 400 مليون دولار.

وقد تزامن مع المؤتمر معرض يجمع شركات متخصصة فى مجالات تكنولوجيا وصناعة الأسمدة، وعلى هامش المؤتمر، تم إعطاء إشارة انطلاق القافلة الزراعية التى تهدف إلى توعية الفلاحين.