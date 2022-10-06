عالم مصري: «أبويا مثلي الأعلى.. وقالي مستعد أبيع جلابيتي عشان تتعلم»

حكى الدكتور مصطفى عبدالسميع صادق، باحث بكلية العلوم والطب جامعة فريبورج، تفاصيل حياته الشخصية، قائلا إن الده كان موظفا في شركة الألمونيوم، وتوفى من فترة، بينما والدته ربه منزل، لافتا أن والده حاول مع إخوته جميعهم في التعليم، ولكني أنا الوحيد الذي أحببت التعليم.

كلام والدي دين كبير وصعب أوفيه

وأضاف «صادق»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن مثله الأعلى في الحياة هو والده، متابعا: «مثلي الأعلى هو والدي، فكان أول واحد فرح بيا، لدرجة قال كلمة لن أنساها، قالي هعلمك العلام اللي أنت عاوزه حتى لو هبيع عليك جلابيتي.. دة كلام كبير ودين صعب أوفيه».

أمي بتقولي أنت اتجوزت العلم

ولفت أن والدته تحثه دائما على الزواج، «مهما الواحد راح للعالمية والدته دايما عاوزة تشوفك متجوز ويكون عندك أولاد، ولكن مفيش وقت، أمي بتقولي أنت اتجوزت العلم».

وأوضح أن لديه 5 أخوات و4 بنات، وجميعهم متزوجين، متابعا: «دي عيلة صغيرة، ولكن عيلتنا الكبيرة تشمل ولاد العم والخال أعداد لا تحصى»