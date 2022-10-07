إصابة شابين في حادثي سير منفصلين ببورسعيد

أصيب شابان، في حادثي سير بانقلاب سيارة تاكسي وأخرى صدمت أحدهما في منطقتين مختلفتين ببورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب السرعة الزائدة.

انقلاب سيارة تاكسي بالقابوطي

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول بورسعيد إبراهيم فوزي إبراهيم السيد 35 سنة، إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل مصاب بجرح سطحي بالوجه مع كدمة في انقلاب سيارة تاكسي بمنطقة القابوطي بحي الضواحى ببورسعيد.

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وتبين أن السرعة الزائدة هي سبب الحادث.

كما يجري رجال إدارة مرور بورسعيد رفع التاكسي من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة.

إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة

من جانب آخر تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور، محمود عمرو محمد عبد الفتاح 26 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى بعد أن صدمته سيارة مسرعة وهو يعبر الطريق بشارع 23 يوليو بحي الشرق أمام مدرسة، ويجري ضبط السيارة واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.