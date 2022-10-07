خروج قطار يوم القيامة محملا بالنووي.. وقناة روسية تعرض فيلم نهاية العالم

بثت قناة تلفزيونية تابعة للكرملين، فيلما يُظهر محاكة لصراع نووي وصفته بمعركة نهاية العالم، ونشرت صحف ومواقع روسية صور لبوتين مرتديًا زي الحرب النووية.

وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن قطار يوم القيامة النووي خرج بالفعل وهو قطار محمل بأسلحة نووية ومعدات ويتحرك وسط روسيا متوقعة أن يكون متجها إلى الخطوط الأمامية ناحية أوكرانيا، وينقل قوات النخبة النووية الروسية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أدلى من قبل بتصريحات خطيرة عن إمكانية استخدام السلاح النووي الروسي، الذي يؤدي إلى الدمار الشامل، وذلك بعد زيادة إمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا، حيث تسببت هذه التصريحات في إرباك القوى الغربية في الوقت الذي اعتبرت فيه بيانات الخارجية الروسية العاجلة، إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، تقرب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف الناتو.

مطالبات بضربة نووية خفيفة

تعددت المطالبات بالقيام بضربة نووية خفيفة حيث طالبت القوى القومية الروسية من بوتين كذلك طلب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف استخدام السلاح النووي على المستوى المنخفض ضد أوكرانيا، بحسب سكاي نيوز عربية.

ويبدو أن روسيا قررت إظهار العين الحمراء للغرب حيث أرسلت بعض الرسائل عن إمكانية استخدام السلاح النووي

وكان حلف الناتو قد حذر أعضاءه، من أن الرئيس فلاديمير بوتين ربما يكون قد نشر غواصة نووية ضخمة، تحمل أسلحة نووية مدمرة قادرة على إحداث تسونامي نووي وإغراق مدن ساحلية.