مواعيد النوات بالإسكندرية.. تبدأ بـ«المكنسة» في نوفمبر المقبل

مع انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة، يبحث أهالي المحافظات الساحلية لا سيما الإسكندرية ومطروح عن مواعيد النوات 2022-2023، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أطفالهم أيام الدراسة، حيث تشهد محافظة الإسكندرية في مثل هذا الموعد من العام، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

الإسكندرية ومطروح يتعرضان لـ 18 نوة

وتتعرض محافظة الإسكندرية ومطروح إلى 18 نوة هذا العام، طبقًا لبيان الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إذ تبدأ بنوة المكنسة في نوفمبر، تحديدًا منتصف نوفمبر كل عام، وتستمر 4 أيام، تصحبها أمطار شديدة ورياح شمالية غربية، وسميت بذلك الاسم، لأنها الأولى بعد فصل الصيف شديد الحرارة، وتنظف الجو من الأتربة والرمال، وتستمر حتى نوة برد العجوزة وعودة في شهر مارس.

ندوة قاسم في شهر ديسمبر بالإسكندرية

وتأتي نوة قاسم في شهر ديسمبر بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، ثم نوة الفيضة الصغيرة، وباقي الفيضة، وينتهي شهر ديسمبر، ثم نصل إلى نوة رأس السنة الميلادية الجديدة من كل عام في المحافظتين.

وعقب انتهاء نوة السنة الميلادية الجديدة، تأتي نوة الفيضة الكبرى، ونوة الغطاس بسبب عيد الغطاس، وتستمر قرابة الخمسة أيام، ثم تأتي نوة الكرم.

انتهاء نوات الشتاء في الإسكندرية

وتنتهي مواعيد نوات الإسكندرية الممطرة 2023، بميعاد نوة الشمس الصغيرة في منتصف شهر فبراير من كل عام، ليبدأ المواطنون في الاستمتاع بالأجواء.