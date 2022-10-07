أشهر رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022.. «عيد على أسرتك وأصحابك»

تحتفل مصر غدًا السبت، بذكرى المولد النبوي الشريف، ليسارع الجميع بتقديم التهانى للأهل والأصدقاء وزملاء العمل، فينتقي البعض عبارات ورسائل التهنئة التي تناسب علاقته بالشخص المرسل له التهنئة ما بين رسمية تصلح لعلاقات العمل وأخرى تحمل ودًا واهتمامًا للأصدقاء المقربين والعائلة.

9 رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2022

وتقدم الوطن في التقرير التالي، أشهر 9 رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022، تساعد الأشخاص على اختيار كلمات التهنئة المناسبة، وتصلح للإرسال عبر وسائل التواصل الاجتماعى ورسائل الهاتف النصية.

- «وُلِدَ الهُدى فَالكائِناتُ ضِياءُ وَفَمُ الزَمانِ تَبسُّمٌ وَثَناءُ- كل عام وأنتم بخير».

- «اللهم بلغنا وإياكم شفاعة النبي محمد صل الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه».

- «أنار الكون في يوم مولده، اللهم أنر حياتكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صل الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا».

- «إنه يوم مولد الحبيب محمد اللهم صل وسلم عليه تسليمًا كثيرًا».

رسائل عائلية للتهنئة بالمولد النبوي 2022

- «أرسل لكم رسالة مكتوبة على وجه القمر، فيها صلوا على النبي في مولده».

- «نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد فصلوا عليه».

- «بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام وأنت بخير».

- «للغالي أحلى تحية معطرة بالزهور الندية هدية مولد محمد خير البرية».

- «بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد».