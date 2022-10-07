أستاذ مناخ: قمة شرم الشيخ فرصة أخيرة لمنع كوارث عالمية والحفاظ على الأرض

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التغيرات المناخية، إنّ قمة المناخ المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ تعد فرصة أخيرة لمنع كوارث عالمية، نظرا لأن القمم المناخية السابقة كانت قمم اتفاقيات، لافتا إلى أن الدول المتقدمة لم تف بوعودها تجاه الدول النامية، وكان العالم لديه أمل في مؤتمر المناخ بباريس عام 2015.

الشهور بتغيرات إيجابية بالمناخ يحتاج 10 سنوات

وأضاف عبد المسيح سمعان، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية EXTRA NEWS، ويقدمه الإعلامي باسم طبانة، أن العالم أمامه ما لا يقل عن 10 سنوات حتى يشعر بتغيرات إيجابية نحو التغيرات المناخية، والتأثير لن يكون مباشر فور تنفيذ التعهدات، لأن تقليل الانبعاثات يحتاج لحقن الكربون، وامتصاصه من الجو.

وأشار إلى أن الطبيعة هي من ستجبر العالم على تنفيذ تعهدات مؤتمر المناخ، خاصة مع ارتفاعات الطقس الملحوظة في الدول الأوروبية، وجفاف الأنهار.

قمة شرم الشيخ فرصة أخيرة

ولفت أن العالم أجمع يعتبر مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ الفرصة الأخيرة، خاصة مع زيادة وتيرة الانبعاثات في هذه الفترة والكوارث الطبيعية، ما يجبر العالم كله بالتحرك في مناخ المناخ المقبل.