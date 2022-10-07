أسعار شواطئ بالإسكندرية رخيصة الثمن.. «لو عايز تستجم في الويك إند»

رغم برودة الأجواء النسبية تزامنًا مع حلول فصل الخريف المعروف بتقلباته الجوية، إلا أن الكثيرين لا يزالوا يرتادون الشواطئ لتوديع المصايف مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت بعض الشواطئ انخفاضًا ملحوظًا في نسب الإقبال، ولكن المخصص لذوي الهمم رفع شعار كامل العدد اليوم، تزامنًا مع الاحتفال بإجازتي 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف الذي يحل غدًا.

شاطئ المندرة يرفع شعار كامل العدد

وشهد شاطئ «المندرة» المجاني المخصص لذوي الهمم بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المصطافين، بالتزامن مع سقوط أمطار خفيفة، إذ رفعت المحافظة الرايات الحمراء التي تعني وجود حالة طوارئ، ما جعل نسب الإشغال لا تتعدى الـ 15% في أيام الإجازة الأسبوعية.

وبحسب الموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، شاطئ المندرة المجاني الخاص بذوي الهمم ممتلئًا بالكامل، وكافة الشواطئ الأخرى على استعداد بالترحيب بالزائرين، ولكن مع توخي الحذر والحيطة في أثناء النزول إلى المياه.

أسعار شواطئ الإسكندرية

وترصد الوطن في السطور التالية، أسعار التذاكر لبعض لشواطئ الإسكندرية المتاحة للزائرين:

- شاطئ السرايا العام و جليم الليلي وجليم العام، سعر التذكرة 5 جنيهات.

- شاطئ هدير والسلام، فاميلي بيتش، مارينا أبو يوسف، الإسكندر، شاطئ كرير الشرقي، شاطئ الدخيلة، زهراء الهانوڤيل، السلام، الدخيلة الغربي والصفا، أبو تلات، بليس، شط إسكندرية، أبو يوسف الشرقي والغربي، سعر التذكر بها 10 جنيهات.