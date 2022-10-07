مُسلَّم ليس الأول.. فنانون اعتزلوا الأضواء خلال عام

قرار الاعتزال عادة ما يكون قرار صعبا على الفنانين في الابتعاد تماما عن الأضواء وفنهم الذي كان المحرك الأساسي لهم في البداية، وشهد العام العالي ابتعاد مجموعة من الفنانين عن الساحة تحديدا في مجال الغناء، كان آخرهم مؤدي المهرجانات مسلم، الذي أعلن صباح اليوم اعتزاله، في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا إن المجال أصبح لا يناسبه، على حد تعبيره.

وكشف مسلم خلال التدوينة السبب وراء الاعتزال بشكل ضمنى دون الحديث عن واقعة بعينها، حيث أكد أن تم انتهاك حقوقه بشكل متكرر، وتعرض لضغط كبير، وأنه لن يتراجع عن قراره إلا عندما يكون قادر على تقديم محتوى مقتنع به بشكل شخصي، قائلا: «مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أصنع حاجات كتير مش أصنع حاجة علشان خاطر حد وأنا دوري مش موجود أساسا».

أدهم النابلسي وزيزي عادل يبتعدان عن الوسط الغنائي

ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت الفنانة زيزي اعتزالها الغناء في أبريل الماضي، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، قالت فيه إنها قررت الابتعاد تماما عن الوسط الفني، بينما كشف مصدر لـ «الوطن»، في ذلك الوقت، أن قرار الاعتزال جاء بعد فترة عصيبة عاشتها، بالإضافة إلى أنها لم تجد نفسها في الوسط الغنائي والفني بشكل كبير.

وكان اعتزال زيزي عادل بعد أشهر قليلة من اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي، حيث قام بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية على «يوتيوب»، حيث قال إنه لم يكن مرتاحا داخل المجال الفني، ولذلك قرر الابتعاد.

ليلى طاهر تقرر الاعتزال وقضاء الوقت مع أسرتها

وعلى الجانب التمثيلي، أعلنت الفنانة ليلى طاهر الاعتزال بعد مسيرة فنية طويلة، ووضحت أن القرار ليس جديدا حيث إنها بعيدة تماما عن التمثيل منذ 5 سنوات، وأكدت أنها تستمتع حاليا بوقتها برفقة عائلتها التي حرمها الفن من التواجد برفقتهم فترة طويلة.