اختيار مسجد باصونة بسوهاج ضمن القائمة القصيرة للجائزة الدولية في «جمال المباني»

أكد المعماري وليد عرفة إن مشروع مسجد باصونة الحضاري الموجود في سوهاج مستمر في المنافسة على الجوائز العالمية في العمارة، رغم مرور ثلاث سنوات على اكتماله، مشيراً إلى أن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية وأحد علماء الأزهر الشريف، هو المحرك الأول للمشروع، خاصة أن أصوله تعود إلى القرية وقد لجأ أهلها إليه بعد فقدانهم مسجدهم الرئيسي.

مشروع مسجد باصونة الحضاري

وأعلن عرفة، اختيار مشروع مسجد باصونة ضمن القائمة القصيرة للجائزة الدولية في «جمال المباني» والتي أطلقها مؤخرا وقف المفوضية الملكية البريطانية للفنون الجميلة بالتعاون مع مؤسسة بالليمور ومهرجان العمارة العالمي.

وأوضح أن دار عرفة للعمارة بمشروعها مسجد باصونة والتي سيعلن الفائز بها في 2 ديسمبر بعد جلسات تحكيم مفتوحة خلال فعاليات مهرجان العمارة العالمي في لشبونة بالبرتغال ضمن 8 مشروعات وهم كما يلي:

1- فوستر ومشاركوه (بريطانيا) عن مشروع بيت الحكمة، الشارقة الإمارات.العميل: شروق

2- دورباك بلوك جاجرز بالتعاون مع جون واردلز معماريون (استراليا) عن مشروع مبنى ثقافي يسمى منتزه فينكس المركزي، سيدني، أستراليا.العميل: چوديث نيلسن

3- مكتب هوبا ديزاين (إيران) عن مشروع مبنى إداري المكتب المركزي ل كوهان كيرام، طهران، إيران.العميل: السيد كوهان پوور

4- چي كي إم إم معمارية، (فنلندا) عن مشروع مبنى مكتبة كيركونومي، كيركونومي، فنلندا.العميل: بلدية كيركونومي

5- مكتب كي -ستوديو (اليونان) عن مشروع فندق ديكاسيمينس، كوروتا ، اليونان.العميل: ديكسامينيس - نيكوس كرافلوس

6- مكتب شاوو (اندونيسيا)، عن مشروع مكتبة واراك كايو متناهية الصغر، سيماراناج، إندونيسيا. العميل: مؤسسة اركاتاما ايساڤارا

7- مكتب فنتورا ومشاركوه (البرتغال)، عن مشروع ايسنزا السكني، بورتو، البرتغال.العميل: لوشيوس ايموبيلياريا

8- دار عرفة للعمارة (مصر) عن مشروع مسجد باصونة، باصونة، المراغة، سوهاج، مصرالعميل: الدكتور أسامة الأزهري.

مسجد باصونة بسوهاج

‏وكان قد فاز مسجد باصونة بجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لأول مرة بعد قائمة طويلة ترشح فيها عدد كبير من المساجد، خلال الحفل الذي نظمته الجائزة في المدينة المنورة بحضور الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.

ودخل مسجد باصونة بسوهاج المنافسة بين 201 مسجد من 48 دولة والذي صممه المعماري المهندس وليد عرفة في قرية باصونة بمركز المراغة سوهاج واستغرق تصميمه 6 أشهر ثم استغرق البناء أكثر من عامين.

المسجد يقع على بعد 20 كيلو مترًا من محافظة سوهاج وهو المسجد الرئيسى لقرية «باصونة» التابعة لمركز المراغة شمال المحافظة، وكان على مساحة 140 متراً قبل أن تضرب السيول مبناه القديم، ليتم تشييده من جديد على مساحة 480 متراً، ليصبح تحفة فنية ومعمارية.