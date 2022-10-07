«القومي للحوكمة» يطلق مرحلة تدريب المدربين لمبادرة «العقول الخضراء»

دشَّن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مرحلة تدريب المدربين TOT بالتعاون مع شركة ويل سبرينج، وذلك لتدريب مدربي مبادرة «العقول الخضراء Green Minds» التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي؛ لدى الأطفال والطلاب في المدارس، وذلك للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

«شريف»: مبادرة العقول الخضراء تستهدف تدريب 1500 طالب بمرحلتها الأولى

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن مبادرة العقول الخضراء تستهدف في مرحلتها الأولى تدريب نحو 1500 طالب على مستوى خمس مدارس مختلفة في محافظة القاهرة، وذلك من خلال منهجية التعلم بالخبرة والتعليم التفاعلي، مع تبسيط مفاهيم التنمية المستدامة، ودور الأطفال في مكافحة تغير المناخ، من أجل غرس الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع في تلك الفئة العمرية.

المبادرة تعتمد بناء منهجية شاملة لتشجيع الأطفال بالمراحل التعليمية المختلفة

وأضافت «شريف»، أن المبادرة تعتمد بناء منهجية شاملة تضمن تشجيع كل طفل وطالب حسب مرحلته التعليمية على بناء سلوك مستدام، وأن يكون داعما للبيئة في دوائره الاجتماعية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، أن مرحلة تدريب المدربين TOT في إطار مبادرة Green Minds تشمل تدريب 40 متدربا من المتميزين من خريجي مبادرة «كن سفيرًا» لـ التنمية المستدامة، حيث يتم تدريبهم على أسس التعلم بالخبرة والتعليم التفاعلي وبناء الألعاب والأنشطة، من أجل تبسيط مفاهيم التنمية المستدامة بما يتناسب مع أهداف المبادرة.

من جانبه، صرح ماجد فوزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ويل سبرينج، بأن الشركة تعمل منذ أكثر من عام على رفع وعي الأطفال بقضايا المناخ، وكيفية تبني سلوكيات إيجابية للحد من الأضرار المناخية، من خلال إشراك الأطفال بشكل هادف في أنشطة وألعاب تعليمية بطرق جديدة وممتعة، معربًا عن سعادته ببدأ أولى مراحل مبادرة «العقول الخضراء» التي تهدف إلى نشر الوعي لدى الأطفال بقضايا المناخ، وذلك في إطار التعاون المشترك مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.