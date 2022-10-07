توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. طقس مائل للحرارة على القاهرة

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، بداية من غد السبت 8 أكتوبر 2022 حتى الإثنين المقبل.

توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة

وبحسب خبراء الأرصاد فإن الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة يكون مائلاً للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنخفض درجات الحرارة مع الساعات الأولى من الليل، ليكن الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.