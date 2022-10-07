برلماني: إطلاق مبادرة «ابدأ» طريق للتنمية نحو الجمهورية الجديدة

أشاد النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إطلاق مؤسسة «حياة كريمة»، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ»، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضٍ بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.

تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية ضمن أولويات الدولة

وتابع النائب هشام هلال، في بيان صادر عنه، أن مبادرة ابدأ تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وجه مسبقا بضرورة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، مشيرا إلى أن إشكالية تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية ضمن أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بملف الصناعة ودعم الاقتصاد.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، أن مبادرة ابدأ لـ توطين الصناعة الوطنية والتي جرى إطلاقها لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، تهدف بشكل رئيسي للارتقاء بالصناعة المصرية وتطويرها، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأكمل النائب هشام هلال، أن هذه المبادرة الوطنية تأتي بالتزامن مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم الاتفاق على جدول أعماله من أجل صياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.

الدولة المصرية تعمل جاهدة على توفير كل السبل لدعم الاقتصاد

واختتم النائب هشام هلال حديثه، موضحا أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على توفير كل السبل لدعم الاقتصاد، خاصة بعد أن ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد المصري وأثرت عليه بالسلب، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ترسم ملامح الجمهورية الجديدة من أجل حياة كريمة للمصريين.