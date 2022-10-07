أهالي قرية بالغربية ينظمون ممرا شرفيا لحفظة القرآن.. 10 آلاف جنيه جائزة

نظم أهالي قرية العزيزية، التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، احتفالية كبرى، وممر شرفي لحفظة القرآن الكريم من الأطفال، بعد اجتيازهم جلسة تسميع استمرت لمدة 10 ساعات كاملة، وبلغ عددهم 149 طفلًا بينهم 23 طفلًا في سن الخامسة والسابعة، أتموا حفظ القرآن الكريم كاملاً.

ممر شرفي من أهل القرية

وبدأت الاحتفالية من أمام أحد المساجد بالقرية، واصطف جميع الأهالي من الرجال والنساء على جانبي الطريق، لعمل ممر شرفي لحفظة القرآن الكريم، من أبناء القرية، حتى وصولهم إلى مقر الاحتفال في ملعب كرة القدم، بمركز شباب القرية، وحرص المنظمون على توحيد لون الملابس وكان عبارة عن جلباب أبيض وفساتين خضراء للبنات.

وسادت حالة من الفرحة والسعادة على أهالي القرية، وتعالت أصوات الزغاريد، والهتافات وتوزيع الحلوي عليهم، وأقيمت احتفالية كبرى، داخل مركز شباب القرية، وجرى توزيع مبالغ مالية على الفائزين، تراوحت ما بين ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

التقديم للمسابقة

وكان أهالي القرية نظموا مسابقه لتكريم حفظة القرآن الكريم من أطفال القرية، واجتاز 149 طفلًا، جلسات الاختبار في حفظ القرآن الكريم، بعد أن قاموا بتسميعة في مدة استمرت 10 ساعات متواصلة.