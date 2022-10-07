«مدّاحو النبي».. أنشدوا في حبه ومن وحي أخلاقه

«مدد يا رسول الله»، «مدد يا آل بيت النبى»، كلمات تتعالى فى ساحات الإنشاد والحضرات الصوفية فى حب النبى وآل بيته الكرام. أناشيد وكلمات تعبر عن أخلاق النبى الكريم، وتسرد حكايات من تاريخه الشريف. ويعد من أبرز المداحين محمد الكحلاوى الملقب بمداح النبى، والشيخ أحمد التونى سلطان المداحين الذى استطاع نقل الغناء الصوفى من المحلية إلى العالمية، والشيخ ياسين التهامى عميد الإنشاد الدينى والشيخ محمود ياسين التهامى نقيب المنشدين. كما أن هناك قراء للقرآن الكريم كانت لهم شهرة كبيرة فى الإنشاد منهم الشيخ نصر الدين طوبار وأستاذ المداحين الشيخ سيد النقشبندى والشيخ طه الفشنى، ومنشد البردة عبدالعظيم العطوانى.

مؤسس فرقة الحضرة المصرية للإنشاد الصوفى وعضو فرقة النيل للآلات الشعبية والإنشاد الدينى، جودة هيكل قال لـ«الوطن» إن المداحين والمنشدين يمزجون بين روحانيات العقيدة والأدب النبوى، فمصر أول دولة فى العالم عرفت الإنشاد الدينى، وأهل المدينة استقبلوا الرسول الكريم بالإنشاد فى نشيد «طلع البدر علينا»، والذى كان يردده كل سكان المدينة فى استقبالهم للنبى الكريم، ونحن اليوم نجتهد لسلطنة السمِّيعة ومحبى الإنشاد مستعينين فى ذلك بسيرة النبى العطرة التى تمثل كنزاً لا ينضب.

هيكل: «طلع البدر علينا» أول أنشودة ومدح في التاريخ الإسلامي

وأضاف: يعتبر نشيد «طلع البدر علينا» أول أنشودة ومدح فى التاريخ الإسلامى، وكانت تتحدث عن النبى الكريم ومدى الفرح بوجوده وتحدثت عن أخلاق الحبيب وصفاته، كذلك هناك حسان بن ثابت شاعر النبى وأشهر من نظم أشعار المدح النبوى، وكان شعره فى الرسول يمتاز بالصدق والإخلاص حتى عندما سئلت السيدة عائشة عن وصف الرسول استعانت بشعر حسان بن ثابت:

متى يبُد فى الراجى البهيم جبينه.. يلح مثل مصباح الدجى المتوقد.. فمن كان أو من قد يكون كأحمد.. نظام لحق أو نكال لملحد».

الشيخ أحمد زين التونى، حفيد سلطان المداحين الشيخ أحمد التونى، أكد أن الإنشاد فى مدح النبى الكريم قائم على الحديث عن صفاته وأخلاقه فهو قدوة للناس جميعاً، وسيد الهداية. والله عز وجل قال عنه «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، فمداح النبى يجب أن يكون قدوة ويعلم الناس من هدى سيد الإنسانية. وأشار إلى أن شرف الممدوح يصل إلى المادح، مضيفاً: هناك صحوة فى الإنشاد الدينى، فهذا الإنشاد يلعب دوراً كبيراً فى وجدان الناس، وضبط أخلاقهم وفقاً للقيم السماوية، خاصة أن المدائح النبوية تبرز مناقب وشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، فى محاربة كل أشغال الغلو فى الحياة وتعتمد على قيمة الرحمة والعفو والسماحة.

التوني: الإنشاد الديني يقوّم النفوس ويهذب سلوكيات المجتمع

وتابع: الإنشاد الدينى يقوم بتقويم النفوس وتهذيب سلوكيات المجتمع، ويرشد الناس إلى أخلاق النبى، وعلى رأسها التسامح ونبذ العنف والرحمة، وكيفية التعامل المجتمعى من خلال شجرة الأخلاق المحمدية، فالمنشد والمداح يقتدى بأخلاق الرسول، فهو يتشرف بمدح خير البشر، لذلك أرى أن الإنشاد الدينى علم يتعلق بالروح والإحساس، سواء كان بالموسيقى أو الكلمات واستحضار الروح والخشوع والتبتل، فهى كنسمات الوصل تهل على الندامى.

وأوضح «التونى» أن الإنشاد النبوى له دور فى تغيير الصورة المغلوطة عن نبى الإسلام، خاصة فى الغرب، وهناك مشايخ كبار استطاعوا الوصول للعالمية منهم سلطان المداحين الشيخ أحمد التونى الذى استطاع بالإنشاد أن يجذب المستمعين فى الغرب لتعليمهم سماحة الدين وتصحيح الصور المغلوطة عن الإسلام ولرد الشبهات.

توماس كارليل الفيلسوف الحائز على «نوبل»

لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن أن يُصغى إلى ما يدعيه المدعون من أن دين الإسلام كذب.. الرسالة التى أداها الرسول محمد ما زالت السراج المنير مدة اثنى عشر قرناً لنحو مائتى مليون من الناس أمثالنا، خلقهم الله الذى خلقنا، أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التى عاشت بها وماتت عليها هذه الملايين الفائتة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة؟