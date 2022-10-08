تدشين أول سمبوزيوم بالريف المصري في المنوفية.. وتمثالين لـ«مطر» و«قنديل»

شهدت قرية رملة الأنجب بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تكريم أسماء عدد من الرموز الثقافية، أبرزهم الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر، والشاعر مصطفى عبدالمجيد سليم، والنائب الراحل محمود الخشن، خلال حفل ختام دورة الشهيد طيار محمد وحيد قنديل بطل حرب أكتوبر المجيدة رقم 49.

أول تمثال للشهيد طيار وحيد قنديل

وأعلن الناقد التشكيلي هشام قنديل، في بيان صحفي، بدء التنسيق مع محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون لافتتاح أول سمبوزيوم بالريف العربي والمصري للفن التشكيلي يتبع مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون «ضي» على مساحة خمسة أفدنة بقرية رملة الأنجب، تكريما لشهداء أكتوبر ورموز المحافظة الثقافية والفنية، مع تدشين أول تمثال للشهيد طيار وحيد قنديل والشاعر محمد عفيفي مطر بالقرية.

كما شهد الحفل تكريم عدد من المتفوقين دراسيا ورياضيا بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، بحضور عدد من قدامى لاعبي كرة القدم بالمنوفية، يتقدمهم محمد عبدالواحد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعدد من الفنانين والصحفيين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

توزيع جوائز الدورة 49

وقال هشام قنديل، إن مصر ومحافظة المنوفية وأبناء أسرة شهيد حرب أكتوبر، سيظلوا أوفياء لأرواح الشهداء، متوحدين في حب مصر لا تنقطع مع جهودهم سير من ضحوا بدمائهم لأجل تحرير تراب الوطن من العدو الصهيوني، واصفا دورة الشهيد طيار وحيد قنديل بالعيد السنوي الذي تنتظم احتفالاته منذ 49 سنة لتجمع أجيالا متعاقبة على حب الوطن والوفاء لشهدائه، موجها التحية للقائمين على هذا العرس السنوي.

واختتمت الاحتفالية بتوزيع جوائز الدورة التاسعة والأربعين لكرة القدم على لاعبي فريق رملة الأنجب، بعد تغلبهم بهدفين مقابل هدف على فريق مونسة، وهي البطولة الثالثة على التوالى للفريق والسابعة والثلاثين منذ إنطلاق الدورة الأكثر انتظاما بين دورات مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.