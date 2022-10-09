حقيقة تعطيل الدراسة في الجامعات اليوم.. منتظمة حسب الجدول

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بمختلف الكليات على مستوى الجمهورية، مؤكدين أن اليوم تنتظم الدراسة بمختلف الكليات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، موضحين أنه لم يصدر أي قرارات بالتأجيل أو التعطيل للدراسة اليوم والالتزام بضوابط المجلس في هذا الشأن.

انتظام الدراسة بالجامعات اليوم

وأكد الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة اليوم منتظمة بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مؤكداً أنه لاتوجد أي قرارات بالتأجيل أو التعطيل للدراسة وأن هناك تشديدات على تطبيق القواعد واللوائح المنصوص بها في هذا الشان، لافتا إلى أن الدراسة منتظمة في أسبوعها الثاني دون رصد أي مكشكلات بها حتى الآن.

لا تأجيل للدراسة

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدراسة منتظمة بكافة الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.