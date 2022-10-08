العقوبة المنتظرة لمتهم عُثر بمنزله على «كنز علي بابا».. تابوت و295 قطعة أثرية

بعد القبض على شاب من محافظة الدقهلية، لاقتنائه قطع أثرية داخل شقته عبارة عن "تابوت فرعوني وقطع أثرية متنوعة وتماثيل مختلفة الأحجام وعدد من الأواني"، أوضح ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم.

محام يشرح عقوبة الاتجار في الآثار

يقول "ياسر" إن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من هرب أثرًا إلى خارج البلاد، وأن المادة 42 من القانون المشار إليه، عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

وأضاف المحامي، في حديثه لـ"الوطن"، أن قانون الآثار أوضح أن العقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف الآثار عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار، وترتفع الغرامة إلى مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية المعنية.

ضبط 295 قطعة أثرية داخل منزل بالدقهلية

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، إذ عثر على قطع أثرية عددها 295، كان المتهم يخفيها في منزله بقصد الاتجار فيها، وبحسب تحريات المباحث، جرى رصد تحركات المتهم وبتقنين الإجراءات من قبل النيابة العامة ومداهمة منزله، عثر على القطع الأثرية داخل سرداب يمتد طوله 4 أمتار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار، وجرى تشكيل لجنة فنية من خبراء الآثار لفحص منزل المتهم للتأكد من وجود مقبرة أثرية أم لا.